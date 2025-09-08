Рейтинг WTA: Світоліна наблизилась до топ-10, прогрес Костюк та результати інших українок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Прогрес Світоліної та Костюк

Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, піднявшись у світовому списку на 13-те місце (+2 позиції). Зазначимо, що в Нью-Йорку Світоліна вперше з 2018 року не змогла пройти перше коло на турнірі Grand Slam.

Друга ракетка України Марта Костюк, після виходу до четвертого кола американського "мейджора", піднялася на 25-ту сходинку (+3). На дві позиції опустилася Даяна Ястремська, яка цей ігровий тиждень починає на 33-му місці. Юлія Стародубцева втратила сім рядків і зараз є 75-ю в світі.

Як і раніше, за межами топ-100 перебуває Ангеліна Калініна, яка втратила ще 17 позицій та опустилась на 152-гу сходинку. Олександра Олійнікова піднялася на 175-те місце (+27), а Дарія Снігур – опустилася на 185-те (-14).

Цього тижня в рейтингу WTA також дебютували дві юні українські тенісистки: 14-річна Поліна Скляр посідає 1031-е місце, а 15-річна Поліна Ісакова – 1448-е.

Топ-10 українок в рейтингу WTA

13 (15). Еліна Світоліна

25 (28). Марта Костюк

33 (31). Даяна Ястремська

75 (68). Юлія Стародубцева

152 (135). Ангеліна Калініна

175 (202). Олександра Олійникова

185 (171). Дарія Снігур

267 (270). Анастасія Соболєва

303 (307). Валерія Страхова

370 (360). Леся Цуренко

Зміни у парному рейтингу

Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України в парному рейтингу, посідаючи 33-тє місце (-18). Вона суттєво опустилася в класифікації, не зумівши в США захистити переможні бали минулого сезону.

Надія Кіченок залишилася на 55-му рядку, а Марта Костюк піднялася на 80-ту позицію (+9).

Що у топ-10

Мінімальні зміни відбулися серед найсильніших тенісисток планети. Продовжує впевнено очолювати рейтинг "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка перемогла на US Open-2025.

На найвищу для себе 4-ту позицію піднялася фіналістка чемпіонату США – американка Аманда Анісімова. Натомість її співвітчизниця Джессіка Пегула, яка цьогоріч припинила боротьбу на турнірі у півфіналі та не зуміла захистити торішній фінал, з 4-ї сходинки перемістилася на 7-му.

Чільна десятка світового рейтингу