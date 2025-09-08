ua en ru
Алькарас здолав Сіннера на очах у Трампа у фіналі US Open-2025

Нью-Йорк, Понеділок 08 вересня 2025 00:31
Фото: Карлос Алькарас - переможець Відкритого чемпіонату США (x.com/usopen)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькрас здолав лідера світового тенісу Янніка Сіннера з Італії у фіналі відкритого чемпіонату США та завоював шостий титул "Грендслем" у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Відкритий чемпіонат США з тенісу, чоловічий фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Алькарас здолав Сіннера на очах у Трампа у фіналі US Open-2025

Карлос Алькарас та Яннік Сіннер перед фіналом US Open-2025 (x.com/usopen)

Протистояння на третьому "мейджорі"

Сіннер та Алькарас зійшлися у фіналі третього "мейджора" поспіль. Їхнє епічне протистояння у вирішальному матчі "Ролан Гаррос"-2025 – з п'ятьма сетами та трьома тай-брейками тривало більш ніж п'ять з половиною годин і стало найдовшим в історії французьких фіналів. Перемогу тоді здобув іспанець.

Сіннер взяв реванш на "Вімблдоні", здолавши найбільш принципового опонента в чотирьох сетах.

Загалом два найкращих тенісисти світу зустрічались між собою 14 разів і тут відчутна перевага на боці Алькараса – 9:5. Іспанець також частіше перемагав Сіннера на харді (6:2), загалом на турнірах Grand Slam (3:2) та у фіналах рівня Туру (4:2).

Трамп та безпекова ситуація

Вирішальний матч чоловічого турніру відвідав президент США Дональд Трамп. Це був його перший візит на US Open з 2015 року.

Присутність першої особи країни, додала глядачам певних незручностей. Достатньо сказати, що старт матчу перенесли майже на годину. Організатори пояснили це додатковими заходами безпеки, пов'язаними з охороною президента США.

Окрім Трампа, на трибунах можна було помітити й багатьох інших відомих персон: камери трансляції постійно "вихоплювали" Стінга, Пепа Гвардіолу, Стефена Каррі, Бреда Пітта, Томмі Хілфігер та інших.

Як пройшов фінал

Перший сет почався одразу з довгого та важкого розіграшу, що завершився брейком Алькараса. Сіннер після досадної невдачі "поплив". Певний час він тримався на своїх м'ячах, але взяти бодай одну подачу іспанця не зміг. Зрештою, у 7-му геймі, знову програв подачу, що й призвело до успіху Алькараса в партії – 6:2.

Розвинути перевагу іспанець не зумів. А Сіннеру вистачило одного очка на прийомі, щоб взяти другий сет – 6:3.

Третій ігровий відрізок – перетворився на соло Алькараса. 5:0 з двома брейками упродовж партії та 6:1 – у завершенні сету.

Сіннер намагався виправити ситуацію в четвертій партії, але переможний імпульс вже було втрачено. Алькарас виграв на прийому у п'ятому геймі та мастерськи довів цю мінімальну перевагу до логічного завершення - 6:4.

Іспанець виграв у суперника другий фінал на "мейджорах" у поточному сезоні та відібрав у Сіннера титул переможця чемпіонату США, який той здобув минулого року.

Алькарас здолав Сіннера на очах у Трампа у фіналі US Open-2025

Значення перемоги для Алькараса

Іспанець виграв другий у своїй кар'єрі титул чемпіона США (вперше – у 2022 році). Загалом це його шостий трофей на "мейджорах". Він по два рази перемагав у Нью-Йорку, на "Ролан Гаррос" та "Вімблодні".

Крім титулу, Алькарас повернув собі лідерство в світовому рейтингу. У понеділок, 8 вересня, іспанець змістить Сіннера з першого рядка списку АТР та розпочне свій 37-й тиждень у статусі лідера чоловічого тенісу.

Сіннер займав першу сходинку 65 тижнів поспіль – з 10 червня 2024 року. Алькарас востаннє був №1 10 вересня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, які місця українців в рейтингах WTA та ATP перед стартом US Open-2025.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

