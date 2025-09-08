ua en ru
Алькарас змістив Сіннера та став першою ракеткою світу

Понеділок 08 вересня 2025 11:16
Алькарас змістив Сіннера та став першою ракеткою світу Фото: Карлос Алькарас виграв US Open-2025 та піднявся на вершину світового тенісу (x.com/usopen)
Автор: Андрій Костенко

Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який виграв цьогорічний Відкритий чемпіонат США, став першою ракеткою світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).

Зміна на вершині

До цього лідером у чоловічому рейтингу був італієць Яннік Сіннер, який займав першу сходинку 65 тижнів поспіль – із 10 червня 2024 року.

Але результат фіналу US Open-2025 призвів до рокіровки. Італієць поступився на корті та пропустив уперед свого найбільш принципового суперника. Алькарас востаннє був №1 у світі 10 вересня 2023 року. Загалом він провів на вершині рейтингу ATP 36 тижнів у кар'єрі.

Найбільший ривок після "мейджора" в Нью-Йорку здійснив 38-річний серб Новак Джоковіч. Півфіналіст турніру піднявся з 7-го на 4-те місце.

Натомість британець Джек Дрейпер опустився на дві позиції та посідає 7-ме місце.

Рейтинг ATP, топ-10

  1. (2). Карлос Алькарас (Іспанія)
  2. (1). Яннік Сіннер (Італія)
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина)
  4. (7). Новак Джоковіч (Сербія)
  5. (4). Тейлор Фрітц (США)
  6. (6). Бен Шелтон (США)
  7. (5). Джек Дрейпер (Велика Британія)
  8. (8). Алекс де Мінор (Австралія)
  9. (10). Лоренцо Музетті (Італія)
  10. (9). Карен Хачанов

Позиції українців

Серед вітчизняних гравців найвище розташувався Віталій Сачко – він втратив сім сходинок і перебуває на 224-му рядку.

Олег Приходько опустився одразу на 20 позицій і тепер займає 329-те місце. В'ячеслав Бєлінський дебютував у четвертій сотні світового рейтингу, піднявшись на 378-му позицію (+33 рядки). Замкнув топ-400 Олександр Овчаренко, який знизився на 15 позицій.

Українці в світовому рейтингу, топ-10

  • 224 (217). Віталій Сачко
  • 329 (309). Олег Приходько
  • 378 (411). В'ячеслав Бєлінський
  • 400 (385). Олександр Овчаренко
  • 457 (452). Олексій Крутих
  • 489 (487). Ерік Ваншельбойм
  • 502 (493). Вадим Урсу
  • 515 (514). Юрій Джавакян
  • 526 (554). Владислав Орлов
  • 650 (661). Олександр Брайнін

Алькарас змістив Сіннера та став першою ракеткою світу

Раніше ми розповіли, які місця займають українки у світовому рейтингу після завершення US Open-2025.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

