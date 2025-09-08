Алькарас змістив Сіннера та став першою ракеткою світу
Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який виграв цьогорічний Відкритий чемпіонат США, став першою ракеткою світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).
Зміна на вершині
До цього лідером у чоловічому рейтингу був італієць Яннік Сіннер, який займав першу сходинку 65 тижнів поспіль – із 10 червня 2024 року.
Але результат фіналу US Open-2025 призвів до рокіровки. Італієць поступився на корті та пропустив уперед свого найбільш принципового суперника. Алькарас востаннє був №1 у світі 10 вересня 2023 року. Загалом він провів на вершині рейтингу ATP 36 тижнів у кар'єрі.
Найбільший ривок після "мейджора" в Нью-Йорку здійснив 38-річний серб Новак Джоковіч. Півфіналіст турніру піднявся з 7-го на 4-те місце.
Натомість британець Джек Дрейпер опустився на дві позиції та посідає 7-ме місце.
Рейтинг ATP, топ-10
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія)
- (1). Яннік Сіннер (Італія)
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина)
- (7). Новак Джоковіч (Сербія)
- (4). Тейлор Фрітц (США)
- (6). Бен Шелтон (США)
- (5). Джек Дрейпер (Велика Британія)
- (8). Алекс де Мінор (Австралія)
- (10). Лоренцо Музетті (Італія)
- (9). Карен Хачанов
Позиції українців
Серед вітчизняних гравців найвище розташувався Віталій Сачко – він втратив сім сходинок і перебуває на 224-му рядку.
Олег Приходько опустився одразу на 20 позицій і тепер займає 329-те місце. В'ячеслав Бєлінський дебютував у четвертій сотні світового рейтингу, піднявшись на 378-му позицію (+33 рядки). Замкнув топ-400 Олександр Овчаренко, який знизився на 15 позицій.
Українці в світовому рейтингу, топ-10
- 224 (217). Віталій Сачко
- 329 (309). Олег Приходько
- 378 (411). В'ячеслав Бєлінський
- 400 (385). Олександр Овчаренко
- 457 (452). Олексій Крутих
- 489 (487). Ерік Ваншельбойм
- 502 (493). Вадим Урсу
- 515 (514). Юрій Джавакян
- 526 (554). Владислав Орлов
- 650 (661). Олександр Брайнін
