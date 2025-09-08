Алькарас сместил Синнера и стал первой ракеткой мира
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл нынешний Открытый чемпионат США, стал первой ракеткой мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Смена на вершине
До этого лидером в мужском рейтинге был итальянец Янник Синнер, который занимал первую строчку 65 недель подряд - с 10 июня 2024 года.
Но результат финала US Open-2025 привел к рокировке. Итальянец уступил на корте и пропустил вперед своего наиболее принципиального соперника. Алькарас последний раз был №1 в мире 10 сентября 2023 года. Всего он провел на вершине рейтинга ATP 36 недель в карьере.
Самый большой рывок после "мэйджора" в Нью-Йорке совершил 38-летний серб Новак Джокович. Полуфиналист турнира поднялся с 7-го на 4-е место.
В то же время, британец Джек Дрейпер опустился на две позиции и занимает 7-е место.
Рейтинг ATP, топ-10
- (2). Карлос Алькарас (Испания)
- (1). Янник Синнер (Италия)
- (3). Александр Зверев (Германия)
- (7). Новак Джокович (Сербия)
- (4). Тейлор Фритц (США)
- (6). Бен Шелтон (США)
- (5). Джек Дрейпер (Великобритания)
- (8). Алекс де Минор (Австралия)
- (10). Лоренцо Музетти (Италия)
- (9). Карен Хачанов
Позиции украинцев
Среди отечественных игроков выше всех расположился Виталий Сачко - он потерял семь ступенек и находится на 224-й строчке.
Олег Приходько опустился сразу на 20 позиций и теперь занимает 329-е место. Вячеслав Белинский дебютировал в четвертой сотне мирового рейтинга, поднявшись на 378-ю позицию (+33 строчки). Замкнул топ-400 Александр Овчаренко, который снизился на 15 позиций.
Украинцы в мировом рейтинге, топ-10
- 224 (217). Виталий Сачко
- 329 (309). Олег Приходько
- 378 (411). Вячеслав Белинский
- 400 (385). Александр Овчаренко
- 457 (452). Алексей Крутых
- 489 (487). Эрик Ваншельбойм
- 502 (493). Вадим Урсу
- 515 (514). Юрий Джавакян
- 526 (554). Владислав Орлов
- 650 (661). Александр Брайнин
