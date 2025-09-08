ua en ru
Алькарас одолел Синнера на глазах у Трампа в финале US Open-2025

Нью-Йорк, Понедельник 08 сентября 2025 00:31
Алькарас одолел Синнера на глазах у Трампа в финале US Open-2025 Фото: Карлос Алькарас - победитель Открытого чемпионата США (x.com/usopen)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера из Италии в финале открытого чемпионата США и завоевал шестой титул "грендслем" в своей карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Открытый чемпионат США по теннису, мужской финал

Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Алькарас одолел Синнера на глазах у Трампа в финале US Open-2025

Карлос Алькарас и Янник Синнер перед финалом US Open-2025 (x.com/usopen)

Противостояние на третьем "мэйджоре"

Синнер и Алькарас сошлись в финале третьего "мэйджора" подряд. Их эпическое противостояние в решающем матче "Ролан Гаррос" - с пятью сетами и тремя тай-брейками длилось более 5 с половиной часов и стало самым длинным в истории французских финалов. Победу тогда одержал испанец.

Синнер взял реванш на "Уимблдоне", одолев наиболее принципиального оппонента в четырех сетах.

Всего два лучших теннисиста мира встречались между собой 14 раз и здесь ощутимое преимущество на стороне Алькараса - 9:5. Испанец также чаще побеждал Синнера на харде (6:2), в целом на турнирах Grand Slam (3:2) и в финалах уровня Тура (4:2).

Трамп и ситуация с безопасностью

Решающий матч мужского турнира посетил президент США Дональд Трамп. Это был его первый визит на турнир с 2015 года.

Присутствие первого лица страны, добавило зрителям определенные неудобства. Достаточно сказать, что старт матча перенесли почти на час. Организаторы объяснили это дополнительными мерами безопасности, связанными с охраной президента США.

Кроме Трампа, на трибунах можно было заметить и многих других известных персон: камеры трансляции постоянно "выхватывали" Стинга, Пепа Гвардиолу, Стефена Карри, Брэда Питта, Томми Хилфигера и других.

Как прошел финал

Первый сет начался сразу с долгого и тяжелого розыгрыша, завершившегося брейком Алькараса. Синнер после досадной неудачи "поплыл". Некоторое время он держался на своих мячах, но взять хотя бы одну подачу испанца не смог. В конце концов, в 7-м гейме, снова проиграл подачу, что и привело к успеху Алькараса в партии - 6:2.

Развить преимущество вторая ракетка не сумел. А Синнеру хватило одного очка на приеме, чтобы взять сет - 6:3.

Третий игровой отрезок - превратился в соло Алькараса. 5:0 с двумя брейками на протяжении партии, и 6:1 - в завершении сета.

Синнер пытался исправить ситуацию в четвертой партии, но победный импульс уже был потерян. Алькарас выиграл на приеме в пятом гейме и мастерски довел это минимальное преимущество до логического завершения - 6:4.

Испанец выиграл у соперника второй финал на "мэйджорах" в текущем сезоне и отобрал у Синнера титул победителя чемпионата США, который тот получил в прошлом году.

Алькарас одолел Синнера на глазах у Трампа в финале US Open-2025

Значение победы для Алькараса

Испанец выиграл второй в своей карьере титул чемпиона США (впервые - в 2022 году). В целом это его шестой трофей на "мэйджорах". Он по два раза побеждал в Нью-Йорке, на "Ролан Гаррос" и "Уимблодне".

Помимо титула, Алькарас вернул себе лидерство в мировом рейтинге. В понедельник, 8 сентября, Алькарас сместит Синнера с первой строчки списка АТП и начнет свою 37-ю неделю в статусе лидера мужского тенниса.

Синнер занимал первую строчку 65 недель подряд - с 10 июня 2024 года. Алькарас в последний раз был №1 10 сентября 2023 года.

