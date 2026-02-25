"Алігатори" не під санкціями? У ГУР розкрили виробників ударних вертольотів РФ

"ГУР оприлюднює інформацію щодо російських підприємств, які розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема розвідувально-ударні Ка-52 "Алігатор" та транспортні Мі-8", - повідомили у ГУР.

Зазначається, що чотирнадцять із оприлюднених підприємств за чотири роки повномасштабного вторгнення не потрапили під обмеження жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них:

АТ "ВР-СЕРВИС" – сервісна компанія, що виконує капітальний ремонт і модернізацію гелікоптерів Мі та Ка;

ТОВ "ВР Ливарне виробництво", що виготовляє магнієві виливки для підприємств холдингу;

Улан-уденський лопатевий завод, що випускає лопаті для гелікоптерів серії Мі.

"Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у ЗС РФ – Мі-8", - додали у ГУР.