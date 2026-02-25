"Алігатори" не під санкціями? У ГУР розкрили виробників ударних вертольотів РФ

У ГУР розкрили компанії, які займаються виробництвом ударних вертольотів росіян. Зазначається, що більше десятка підприємства досі не потрапили під санкції.
"ГУР оприлюднює інформацію щодо російських підприємств, які розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема розвідувально-ударні Ка-52 "Алігатор" та транспортні Мі-8", - повідомили у ГУР.
Зазначається, що чотирнадцять із оприлюднених підприємств за чотири роки повномасштабного вторгнення не потрапили під обмеження жодної з країн санкційної коаліції.
Серед них:
"Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у ЗС РФ – Мі-8", - додали у ГУР.
Ка-52 – це російський бойовий вертоліт, що здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Перший випробувальний політ Ка-52 відбувся у 2008 році.
Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет", він також має броньовану капсулу для екіпажу, катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 метрів. Ведення вогню і керування може здійснювати будь-який із пілотів.
Нагадаємо, 22 лютого сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52.