"Аллигаторы" не под санкциями? В ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ

Фото: в ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ (facebook.com/128brigade)
Автор: Константин Широкун

В ГУР раскрыли компании, которые занимаются производством ударных вертолетов россиян. Отмечается, что более десятка предприятия до сих пор не попали под санкции.

"ГУР обнародует информацию о российских предприятиях, которые разрабатывают, изготавливают, ремонтируют и обслуживают российские вертолеты, в частности разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и транспортные Ми-8", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что четырнадцать из обнародованных предприятий за четыре года полномасштабного вторжения не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них:

  • АО "ВР-СЕРВИС" - сервисная компания, выполняющая капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка;
  • ООО "ВР Литейное производство", изготавливающее магниевые отливки для предприятий холдинга;
  • Улан-Удэнского лопастного завода, выпускающего лопасти для вертолетов серии Ми.

"Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в ВС РФ - Ми-8", - добавили в ГУР.

 

Что известно о Ка-52

Ка-52 - это российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Первый испытательный полет Ка-52 состоялся в 2008 году.

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет", он также имеет бронированную капсулу для экипажа, катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 метров. Ведение огня и управление может осуществлять любой из пилотов.

Напомним, 22 февраля силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52.

