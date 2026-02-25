"Аллигаторы" не под санкциями? В ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ

В ГУР раскрыли компании, которые занимаются производством ударных вертолетов россиян. Отмечается, что более десятка предприятия до сих пор не попали под санкции.
"ГУР обнародует информацию о российских предприятиях, которые разрабатывают, изготавливают, ремонтируют и обслуживают российские вертолеты, в частности разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и транспортные Ми-8", - сообщили в ГУР.
Отмечается, что четырнадцать из обнародованных предприятий за четыре года полномасштабного вторжения не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.
Среди них:
"Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в ВС РФ - Ми-8", - добавили в ГУР.
Ка-52 - это российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Первый испытательный полет Ка-52 состоялся в 2008 году.
Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет", он также имеет бронированную капсулу для экипажа, катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 метров. Ведение огня и управление может осуществлять любой из пилотов.
Напомним, 22 февраля силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52.