"Алігатори" не під санкціями? У ГУР розкрили виробників ударних вертольотів РФ

У ГУР розкрили компанії, які займаються виробництвом ударних вертольотів росіян. Зазначається, що більше десятка підприємства досі не потрапили під санкції.

"ГУР оприлюднює інформацію щодо російських підприємств, які розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема розвідувально-ударні Ка-52 "Алігатор" та транспортні Мі-8", - повідомили у ГУР. Зазначається, що чотирнадцять із оприлюднених підприємств за чотири роки повномасштабного вторгнення не потрапили під обмеження жодної з країн санкційної коаліції. Серед них: АТ "ВР-СЕРВИС" – сервісна компанія, що виконує капітальний ремонт і модернізацію гелікоптерів Мі та Ка;

ТОВ "ВР Ливарне виробництво", що виготовляє магнієві виливки для підприємств холдингу;

Улан-уденський лопатевий завод, що випускає лопаті для гелікоптерів серії Мі. "Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у ЗС РФ – Мі-8", - додали у ГУР.