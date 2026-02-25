ua en ru
"Алігатори" не під санкціями? У ГУР розкрили виробників ударних вертольотів РФ

Середа 25 лютого 2026 05:00
UA EN RU
"Алігатори" не під санкціями? У ГУР розкрили виробників ударних вертольотів РФ
Автор: Константин Широкун

У ГУР розкрили компанії, які займаються виробництвом ударних вертольотів росіян. Зазначається, що більше десятка підприємства досі не потрапили під санкції.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Читайте також: СБУ уразила завод РФ, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101

"ГУР оприлюднює інформацію щодо російських підприємств, які розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема розвідувально-ударні Ка-52 "Алігатор" та транспортні Мі-8", - повідомили у ГУР.

Зазначається, що чотирнадцять із оприлюднених підприємств за чотири роки повномасштабного вторгнення не потрапили під обмеження жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них:

  • АТ "ВР-СЕРВИС" – сервісна компанія, що виконує капітальний ремонт і модернізацію гелікоптерів Мі та Ка;
  • ТОВ "ВР Ливарне виробництво", що виготовляє магнієві виливки для підприємств холдингу;
  • Улан-уденський лопатевий завод, що випускає лопаті для гелікоптерів серії Мі.

"Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у ЗС РФ – Мі-8", - додали у ГУР.

Що відомо про Ка-52

Ка-52 – це російський бойовий вертоліт, що здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Перший випробувальний політ Ка-52 відбувся у 2008 році.

Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет", він також має броньовану капсулу для екіпажу, катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 метрів. Ведення вогню і керування може здійснювати будь-який із пілотів.

Нагадаємо, 22 лютого сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52.

