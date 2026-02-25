"Аллигаторы" не под санкциями? В ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ

В ГУР раскрыли компании, которые занимаются производством ударных вертолетов россиян. Отмечается, что более десятка предприятия до сих пор не попали под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"ГУР обнародует информацию о российских предприятиях, которые разрабатывают, изготавливают, ремонтируют и обслуживают российские вертолеты, в частности разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и транспортные Ми-8", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что четырнадцать из обнародованных предприятий за четыре года полномасштабного вторжения не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них:

АО "ВР-СЕРВИС" - сервисная компания, выполняющая капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка;

ООО "ВР Литейное производство", изготавливающее магниевые отливки для предприятий холдинга;

Улан-Удэнского лопастного завода, выпускающего лопасти для вертолетов серии Ми.

"Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в ВС РФ - Ми-8", - добавили в ГУР.