ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Аллигаторы" не под санкциями? В ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ

Среда 25 февраля 2026 05:00
UA EN RU
"Аллигаторы" не под санкциями? В ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ Фото: в ГУР раскрыли производителей ударных вертолетов РФ (facebook.com/128brigade)
Автор: Константин Широкун

В ГУР раскрыли компании, которые занимаются производством ударных вертолетов россиян. Отмечается, что более десятка предприятия до сих пор не попали под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: СБУ поразила завод РФ, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101

"ГУР обнародует информацию о российских предприятиях, которые разрабатывают, изготавливают, ремонтируют и обслуживают российские вертолеты, в частности разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и транспортные Ми-8", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что четырнадцать из обнародованных предприятий за четыре года полномасштабного вторжения не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них:

  • АО "ВР-СЕРВИС" - сервисная компания, выполняющая капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка;
  • ООО "ВР Литейное производство", изготавливающее магниевые отливки для предприятий холдинга;
  • Улан-Удэнского лопастного завода, выпускающего лопасти для вертолетов серии Ми.

"Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в ВС РФ - Ми-8", - добавили в ГУР.

Что известно о Ка-52

Ка-52 - это российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Первый испытательный полет Ка-52 состоялся в 2008 году.

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет", он также имеет бронированную капсулу для экипажа, катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 метров. Ведение огня и управление может осуществлять любой из пилотов.

Напомним, 22 февраля силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Войска РФ Вторжение России в Украину
Новости
Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа
Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ