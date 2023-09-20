Алієв назвав Блінкену єдину умову закінчення військової операції в Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у ході телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном єдину умову закінчення військової операції в Нагірному Карабаху. За його словами, формування Збройних сил Вірменії мають бути роззброєні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

Як повідомляється, Блінкен зателефонував Алієву вчора, 19 вересня. У ході розмови відбувся обмін думками щодо нинішньої ситуації у Нагірному Карабаху.

Алієв наголосив на фактах завчасної установки диверсійно-розвідувальними групами формувань збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні мін з метою терору, внаслідок чого, за його словами, загинули цивільні особи та співробітники поліції, а також обстріл підрозділів армії Азербайджану з мінометів та різнокаліберної стрілецької зброї.

Президент Азербайджану підкреслив, що ці дії, у тому числі проведення 9 вересня президентських виборів у Карабаському регіоні, "є продовженням цілеспрямованих провокацій з боку Вірменії та створеної та підтримуваної нею так званої сепаратистської освіти проти суверенітету Азербайджану".

Алієв додав, що для припинення подібних провокаційних та підбурювальних дій Азербайджан був змушений розпочати антитерористичні заходи локального характеру в регіоні.

Він наголосив, що в ході здійснення антитерористичних заходів громадянське населення та об'єкти інфраструктури не є метою, знищуються лише легітимні військові цілі.

Також Алієв стверджує, що Азербайджан декілька разів запрошував представників вірменського населення, яке проживає в Нагірному Карабасі, до діалогу, проте вони відмовлялися. Водночас він наголосив, що антитерористичні заходи буде зупинено, якщо зброю буде складено і формування Збройних сил Вірменії буде роззброєно.

Своєю чергою Блінкен висловив стурбованість ситуацією, що склалася, закликав до досягнення припинення вогню і заявив, що США підтримують прямий діалог між Баку і представниками вірменських жителів, які проживають в Карабаському регіоні.

Що цьому передувало

Вчора, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався "Нагірно-Карабаською республікою". Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

У травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах. При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.