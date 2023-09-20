Алиев назвал Блинкену единственное условие окончания военной операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном единственное условие окончания военной операции в Нагорном Карабахе. По его словам, формирование Вооруженных сил Армении должны быть разоружены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Как сообщается, Блинкен позвонил по телефону Алиеву вчера, 19 сентября. В ходе разговора состоялся обмен мнениями по поводу нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Алиев отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе мин в целях террора, в результате чего, по его словам, погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрел подразделений армии Азербайджана из минометов и разнокалиберной стрелковой оружия.

Президент Азербайджана подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября президентских выборов в Карабахском регионе, "являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана".

Алиев добавил, что для прекращения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден приступить к антитеррористическим мерам локального характера в регионе.

Он отметил, что в ходе осуществления антитеррористических мер гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Также Алиев утверждает, что Азербайджан несколько раз приглашал представителей армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, в диалог, однако они отказывались. В то же время он подчеркнул, что антитеррористические меры будут остановлены, если оружие будет составлено и формирование Вооруженных сил Армении будет разоружено.

В свою очередь Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

Что этому предшествовало

Вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Напомним, что война за Карабах продолжается уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился "Нагорно-Карабаской республикой". После этого периодически происходили военные конфликты.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных.