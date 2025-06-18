Заборона на мобілізацію? Кого з українців більше не братимуть до ЗСУ й чому

Верховна Рада заборонила зараховувати осіб, обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів, до лав Збройних сил України (ЗСУ). Про це йдеться у схваленому нещодавно законопроекті №13271-1.

Докладніше про те, що саме зміниться в Україні після набуття законом чинності та для кого, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що саме змінює схвалений ВРУ законопроект

У вівторок, 17 червня 2025 року, Верховна Рада України схвалила в цілому проект закону №13271-1 - щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Частина картки схваленого ВРУ законопроекту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Згідно з пояснювальною запискою, метою цього документа є:

оновлення критеріїв кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері декларування та незаконного збагачення;

удосконалення порядку досудового розслідування правопорушень;

усунення прогалин у правовому регулюванні щодо строків зберігання інформації в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та строків здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

Тим часом у прес-службі парламенту пояснили, що народні депутати, схваливши законопроект, посилили відповідальність українців за корупційні правопорушення.

Уточнюється, що документ змінює Кримінальний кодекс та низку інших законів - щоб зробити антикорупційну систему жорсткішою та ефективнішою.

Серед основних змін, які пропонує проект закону, згадуються такі:

змінено пороги відповідальності за недостовірне декларування - як в адміністративній, так і кримінальній площині;

зменшено поріг активів, за який настає відповідальність за незаконне збагачення;

уточнено перелік посадовців, які підлягають покаранню;

вдосконалено підслідність справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ);

визначено строки зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів і правила її виключення;

встановлено заборону призову осіб, які обвинувачуються в тяжких корупційних злочинах.

"Ці зміни відповідають позиції Європейського суду з прав людини та стандартам Європейської конвенції. Україна виконує свої зобов'язання і зміцнює систему доброчесності", - наголосили у ВРУ.

Публікація ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Чому "тяжкі корупціонери" не зможуть потрапити в армію

Виходячи зі схваленого ВРУ законопроекту, частина 2 статті 4 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнюється новою нормою.

Згідно з нею, Збройні сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами:

які обвинувачуються у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення;

кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження.

Тобто особам, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину, не можна буде мобілізовуватися - щоб таким чином відтерміновувати можливе покарання (якщо справа слухається в суді).

Варто зазначити також, що згідно зі статтею 335 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України "Зупинення судового провадження", розгляд справи судом може зупинятись стосовно обвинуваченого, який був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період - до звільнення з військової служби.

Проте надалі у перехідних положеннях КПК буде передбачено, що суд може зупинити розгляд справи щодо людини, яку обвинувачують у тяжкому або особливо тяжкому корупційному злочині і яка служить в армії (за мобілізацією чи за контрактом), тільки якщо встановить, що ця людина ніяк не може брати участь у суді (навіть по відеозв'язку), бо безпосередньо бере участь у заходах із захисту України.

Якщо ж раніше судове провадження було зупинене на підставі статті 335 КПК (через службу в армії), суд зможе його відновити - за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою - якщо людина перестала брати безпосередню участь в обороні країни та може брати участь у суді (навіть у форматі відеоконференції).