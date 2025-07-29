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Зеленський дозволив військову службу за контрактом для громадян віком 60+

Вівторок 29 липня 2025 12:08
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Зеленський дозволив військову службу за контрактом для громадян віком 60+ Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №13229 про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховонї Ради.

Тепер за оновленим законом "Про військовий обов’язок і військову службу" під час воєнного стану на контрактну службу можуть приймати громадян віком від 60 років - за умови, що вони визнані придатними до служби військово-лікарською комісією та мають письмову згоду від командира військової частини.

Якщо особа старше 60 років хоче служити офіцером за контрактом, то командир військової частини може дати згоду лише після того, як кандидатуру погодить Генштаб ЗСУ або інший уповноважений військовий орган.

Порядок погодження кандидатів віком від 60 років для служби за контрактом та перелік необхідних документів визначає Генштаб ЗСУ або інший уповноважений військовий орган. Після зарахування на службу для таких осіб встановлюється двомісячний випробувальний термін. Якщо під час цього терміну буде виявлено, що військовослужбовець не відповідає вимогам служби, контракт розривається достроково, а особу звільняють.

Граничного віку перебування на службі для цієї категорії не визначено. Під час воєнного стану контракт укладається на один рік, з можливістю подальшого щорічного продовження. У разі скасування чи припинення воєнного стану такі контракти автоматично припиняються, а військовослужбовці звільняються відповідно до закону.

Пункт 3 ч. 5 статті 26, який регулює підстави припинення чи розірвання контракту, буде доповнено пунктами, за якими контракт, укладений з військовослужбовцем 60+ буде припинено чи розірвано:

  • у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування;
  • через службову невідповідність.

Контракт для добровольців після 60 років

У середу, 16 липня, парламент схвалив закон, який дозволяє українцям віком понад 60 років добровільно вступати на службу до Збройних сил України (ЗСУ) за контрактом.

Закон стосується виключно охочих: для підписання контракту необхідно пройти медогляд і підтвердити придатність за станом здоров’я. Таким чином держава отримує можливість залучати досвідчених фахівців, готових допомагати армії на визначених посадах або в тилу.

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