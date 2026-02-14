"Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів": відео ударів

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що "Панцир" - це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони Росії. Вартість одного комплексу становить від 15 до 20 мільйонів доларів.
Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.
У СББ наголосили, що саме тому системне знищення "Панцирів" має стратегічну мету - прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу.
Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів.
Загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених "Альфою" СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.
Нагадаємо, нещодавно далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від українського кордону.
Також дрони "Альфи" уразили російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101.
Окрім того, Центр спецоперацій "Альфа" СБУ став лідером серед усіх підрозділів Сил оборони за кількістю знищених ворожих дронів літакового типу у 2025 році.