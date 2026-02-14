"Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов

Отмечается, что "Панцирь" - это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного комплекса составляет от 15 до 20 миллионов долларов.

Именно эти ЗРГК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.

В СББ отметили, что именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель - прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу.

Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.

Общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.