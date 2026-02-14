RU

"Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов

Фото: "Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Отмечается, что "Панцирь" - это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного комплекса составляет от 15 до 20 миллионов долларов.

Именно эти ЗРГК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.

В СББ отметили, что именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель - прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу.

Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.

Общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

 

Операции "Альфы"

Напомним, недавно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от украинской границы.

Также дроны "Альфы" поразили российский завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101.

Кроме того, Центр спецопераций "Альфа" СБУ стал лидером среди всех подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных вражеских дронов самолетного типа в 2025 году.

