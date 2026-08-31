Alexa Spatium, STING, P1-SUN, ZIRKA: чим Україна збиває реактивні "Шахеди"

Росія кілька днів поспіль постійно атакує Київ та область реактивними ударними дронами. В Україні вже випробували чотири типи швидкісних перехоплювачів для цієї загрози.

РБК-Україна зібрало інформацію про чотири українські розробки, призначені для боротьби зі швидкісними реактивними дронами.

Головне: Alexa Spatium – швидкісний реактивний безпілотник з турбореактивним двигуном і варіативними бойовими частинами, здатний знищувати "Герань–3", "Герань–4" і "Герань–5".

– швидкісний реактивний безпілотник з турбореактивним двигуном і варіативними бойовими частинами, здатний знищувати "Герань–3", "Герань–4" і "Герань–5". STING – перехоплювач від "Диких шершнів" зі швидкістю до 280 км/год і стелею польоту 7000 метрів, який уже застосовують пілоти ЦСО "Альфа" СБУ.

– перехоплювач від "Диких шершнів" зі швидкістю до 280 км/год і стелею польоту 7000 метрів, який уже застосовують пілоти ЦСО "Альфа" СБУ. P1-SUN Jetkiller – модифікація дрона від SkyFall зі швидкістю до 370 км/год, що пройшла бойові випробування зі знищенням понад десятка реактивних цілей.

– модифікація дрона від SkyFall зі швидкістю до 370 км/год, що пройшла бойові випробування зі знищенням понад десятка реактивних цілей. ZIRKA – перехоплювач зі швидкістю до 340 км/год і автоматизованою системою детекції та наведення на ціль, розроблений NOCTIS за підтримки Vyriy Industries.

Alexa Spatium

У серпні 2026 року Міноборони повідомило те, що арсенал Сил оборони поповнив Alexa Spatium – швидкісний реактивний безпілотник. Про назву виробника не повідомлялося, відомо лише, що він розроблений українськими інженерами. Він може знищувати малорозмірні повітряні, наземні та надводні цілі у реальних бойових умовах.

Зокрема це російські реактивні дрони "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5".

Фото: Alexa Spatium (Міноборони)

Alexa Spatium має потужний турбореактивний двигун, широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів, а також варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична.

Міноборони повідомляло, що дрон має розміри близько 1,5 на 1,7 метра та запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Завдяки міцному композитному матеріалу він може виконувати різкі маневри без втрати керованості.

До того ж безпілотник, що не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаний ще раз.

STING

Виробник "Дикі шершні" наприкінці серпня, під час постійних атак Києва, ділиться збиттями реактивних "Шахедів" перехоплювачем STING.

STING розвиває максимальну швидкість до 280 км/год, його стеля польоту – 7000 метрів. Про рекорд висоти "Дикі шершні" повідомляли 18 серпня – незадовго до цього пілоти ЦСО “Альфа” СБУ збили завдяки STING “Шахед” на висоті 6955 метрів.

Серед останніх прикладів – збиття реактивного шахеда екіпажем "Мерзотники" 435 ОД БпС. Минулого тижня вони збили ще два реактивних "Шахеди".

P1-SUN Jetkiller

Українська компанія SkyFall презентувала на авіасалоні у Фарнборо новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, створений для боротьби з російськими "Шахедами" з реактивними двигунами, які розвивають швидкість до 500 км/год.

Фото: P1-SUN Jetkiller (SkyFall)

Розробку модифікації розпочали кілька місяців тому у відповідь на появу швидкісних "Шахедів". Новий Jetkiller розвиває швидкість до 370 км/год (проти 310 км/год у попередньої моделі) і вже пройшов бойові випробування, знищивши понад десяток реактивних цілей. Серійний випуск компанія планувала розпочати у серпні цього року.

ZIRKA

Завдяки системі детекції, автонаведення та швидкості до 340 км/год перехоплювач ZIRKA здатний знищувати швидкісні й маневрені цілі, зокрема реактивні дрони типу "Герань-4" – один з реактивних "Шахедів".

Автоматика бере на себе виявлення та супровід цілі, а оператору залишається лише скоригувати швидкість для плавнішого заходу на ціль.

Розробкою дрона займалася компанія NOCTIS за підтримки Vyriy Industries, а технічні вимоги формувалися у співпраці з підрозділом Darknode, який має реальний бойовий досвід знищення ворожих БпЛА.

На борту дрона встановлено мінікомп'ютер з алгоритмами штучного інтелекту, навченими на масиві даних реальних перехоплень. Система самостійно аналізує відеопотік та виявляє ціль, а після того як оператор підтверджує захоплення, дрон веде й наводить її автоматично, десятки разів на секунду коригуючи траєкторію польоту.