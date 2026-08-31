Alexa Spatium, STING, P1-SUN, ZIRKA: чим Україна збиває реактивні "Шахеди"
Росія кілька днів поспіль постійно атакує Київ та область реактивними ударними дронами. В Україні вже випробували чотири типи швидкісних перехоплювачів для цієї загрози.
РБК-Україна зібрало інформацію про чотири українські розробки, призначені для боротьби зі швидкісними реактивними дронами.
Головне:
- Alexa Spatium – швидкісний реактивний безпілотник з турбореактивним двигуном і варіативними бойовими частинами, здатний знищувати "Герань–3", "Герань–4" і "Герань–5".
- STING – перехоплювач від "Диких шершнів" зі швидкістю до 280 км/год і стелею польоту 7000 метрів, який уже застосовують пілоти ЦСО "Альфа" СБУ.
- P1-SUN Jetkiller – модифікація дрона від SkyFall зі швидкістю до 370 км/год, що пройшла бойові випробування зі знищенням понад десятка реактивних цілей.
- ZIRKA – перехоплювач зі швидкістю до 340 км/год і автоматизованою системою детекції та наведення на ціль, розроблений NOCTIS за підтримки Vyriy Industries.
Alexa Spatium
У серпні 2026 року Міноборони повідомило те, що арсенал Сил оборони поповнив Alexa Spatium – швидкісний реактивний безпілотник. Про назву виробника не повідомлялося, відомо лише, що він розроблений українськими інженерами. Він може знищувати малорозмірні повітряні, наземні та надводні цілі у реальних бойових умовах.
Зокрема це російські реактивні дрони "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5".
Фото: Alexa Spatium (Міноборони)
Alexa Spatium має потужний турбореактивний двигун, широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів, а також варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична.
Міноборони повідомляло, що дрон має розміри близько 1,5 на 1,7 метра та запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Завдяки міцному композитному матеріалу він може виконувати різкі маневри без втрати керованості.
До того ж безпілотник, що не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаний ще раз.
STING
Виробник "Дикі шершні" наприкінці серпня, під час постійних атак Києва, ділиться збиттями реактивних "Шахедів" перехоплювачем STING.
STING розвиває максимальну швидкість до 280 км/год, його стеля польоту – 7000 метрів. Про рекорд висоти "Дикі шершні" повідомляли 18 серпня – незадовго до цього пілоти ЦСО “Альфа” СБУ збили завдяки STING “Шахед” на висоті 6955 метрів.
Серед останніх прикладів – збиття реактивного шахеда екіпажем "Мерзотники" 435 ОД БпС. Минулого тижня вони збили ще два реактивних "Шахеди".
P1-SUN Jetkiller
Українська компанія SkyFall презентувала на авіасалоні у Фарнборо новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, створений для боротьби з російськими "Шахедами" з реактивними двигунами, які розвивають швидкість до 500 км/год.
Фото: P1-SUN Jetkiller (SkyFall)
Розробку модифікації розпочали кілька місяців тому у відповідь на появу швидкісних "Шахедів". Новий Jetkiller розвиває швидкість до 370 км/год (проти 310 км/год у попередньої моделі) і вже пройшов бойові випробування, знищивши понад десяток реактивних цілей. Серійний випуск компанія планувала розпочати у серпні цього року.
ZIRKA
Завдяки системі детекції, автонаведення та швидкості до 340 км/год перехоплювач ZIRKA здатний знищувати швидкісні й маневрені цілі, зокрема реактивні дрони типу "Герань-4" – один з реактивних "Шахедів".
Автоматика бере на себе виявлення та супровід цілі, а оператору залишається лише скоригувати швидкість для плавнішого заходу на ціль.
Розробкою дрона займалася компанія NOCTIS за підтримки Vyriy Industries, а технічні вимоги формувалися у співпраці з підрозділом Darknode, який має реальний бойовий досвід знищення ворожих БпЛА.
На борту дрона встановлено мінікомп'ютер з алгоритмами штучного інтелекту, навченими на масиві даних реальних перехоплень. Система самостійно аналізує відеопотік та виявляє ціль, а після того як оператор підтверджує захоплення, дрон веде й наводить її автоматично, десятки разів на секунду коригуючи траєкторію польоту.
Росіяни кілька днів поспіль атакують столицю та Київщину реактивними "Шахедами". На тлі цього президент Володимир Зеленський заявив, що восени рівень збиття реактивних "Шахедів" потрібно підняти вище 90%. Міністр оборони Євгеній Хмара тим часом заявив, що в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами і планують масштабувати їх виробництво до тисяч одиниць.
Ввечері 28 серпня росіяни завдали удару дронами по складах у Бучанському районі Київщини, що спричинило масштабну пожежу та подальшу детонацію боєприпасів у селі Мила. Кількість загиблих зросла до 37 людей, серед них - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич; постраждали також житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку.