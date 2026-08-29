У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по складах у селі Мила на Київщині ввечері 28 серпня зросла до 37 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив Ткаченко.

За його словами, робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії.

Водноас у Міністерстві оборони повідомили, що ще двох людей досі намагаються знайти під завалами в селі Мила.

У відомстві зазначили, що усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками.