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У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах

14:47 29.08.2026 Сб
2 хв
Рятувальні роботи тривають, загиблих може бути більше
aimg Тетяна Степанова
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах Фото: у селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах (ДСНС)
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Кількість загиблих внаслідок удару Росії по складах у селі Мила на Київщині ввечері 28 серпня зросла до 37 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив Ткаченко.

За його словами, робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії.

Водноас у Міністерстві оборони повідомили, що ще двох людей досі намагаються знайти під завалами в селі Мила.

У відомстві зазначили, що усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками.

Удар по складах на Київщині

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.

Відомо про багатьох загиблих та постраждалих. Серед 37 загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Також пошкоджені житлові будинки та пансіонат, триває масова евакуація.

Через масштабну пожежу тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

Прокуратура почала розслідування у Бучанському районі, де після удару РФ на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.

Все що відомо наразі про наслідки ворожого удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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