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В акватории Одесской области уничтожена дрейфующая мина

Фото: в акватории Одесской области уничтожена дрейфующая мина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

Ликвидацию опасной находки выполнило специальное подразделение Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Также мы писали, что в болгарском курортном городе Царево дети во время ловли рапанов нашли в море мину. После определения типа найденного боеприпаса, мина была уничтожена.

Ранее в районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

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