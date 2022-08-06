В Болгарии дети обнаружили мину на пляже
В болгарском курортном городе Царево дети во время ловли рапанов нашли в море мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.
По информации издания, дети после того, как нашли мину, предупредили об этом спасателей. Место, где был найден взрывной снаряд, оградили. При этом люди продолжали купаться на других участках пляжа.
В BGNES добавили, что болгарские специалисты планируют уничтожить мину после того, как установят тип найденного снаряда.
Стоит заметить, что за последний месяц в Болгарии на пляжах в еще трех городах были обнаружены мины.
Напомним, ранее стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.
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