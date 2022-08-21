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В акваторії Одеської області знищена дрейфуюча міна

Фото: в акваторії Одеської області знищена дрейфуюча міна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-Морських сил ЗСУ.

Ліквідацію небезпечної знахідки виконав спеціальний підрозділ Військово-Морських сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Також ми писали, що в болгарському курортному місті Царево діти під час лову рапанів знайшли в морі міну. Після визначення типу знайденого боєприпасу, міна була знищена.

Раніше в районі гирла річки Дунай мале гідрографічне судно в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну у носовій частині нижче ватерлінії.

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