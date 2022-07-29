В устье Дуная гидрографическое судно в результате взрыва получило пробоину, - ОК "Юг"

В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Силами экипажа проведены работы по борьбе за живучесть судна. Также продолжаются ремонтные работы в трюме. К счастью, в результате взрыва обошлось без человеческих потерь.

Напомним, ранее стало известно, что Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

Также мы писали, что после того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья Быстрое образовался затор.

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