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В Румынии обезвредили дрейфующую морскую мину

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Бухарест, Понедельник 01 августа 2022 02:54
В Румынии обезвредили дрейфующую морскую мину Фото: румынские военные обезвредили мину в Черном море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что обезвреженная в воскресенье мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начала российского вторжения в Украину. Сообщается, что взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.

Напомним, что недавно в курортном поселке Коблево Николаевской области на мине подорвались два человека.

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