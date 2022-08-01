В Румынии обезвредили дрейфующую морскую мину

Румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что обезвреженная в воскресенье мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начала российского вторжения в Украину. Сообщается, что взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.