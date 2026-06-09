Шахраї можуть копіювати відбитки пальців із фото: як уберегтися

Кібершахрайства стають набагато витонченішими завдяки штучному інтелекту, і останнє занепокоєння полягає в тому, що шахраї можуть скопіювати ваші відбитки пальців. Причому можуть взяти їх із фотографій у соцмережах, де добре видно ваші руки.

Фахівці з кібербезпеки стверджують, що хакери можуть витягувати ваші відбитки пальців із селфі зі знаком миру (чи англійською V), а потім покращувати їх за допомогою штучного інтелекту. Звідти вони можуть використовувати ваш унікальний ідентифікатор відбитка пальця, щоб отримати доступ до ваших облікових записів або розпочати крадіжку особистих даних та фішингові атаки.

На відміну від пароля, який можна змінити, біометричні дані, такі як ваш відбиток пальця, обличчя, сітківка ока чи голос, змінити неможливо.

Але чи може таке статися з вами?

"Це звучить як сюжет зі шпигунських романів або фільму "Місія нездійсненна", але це теоретично можливо, особливо якщо людина займає високу посаду і публікує фото, де добре видно відбитки пальців", - сказав журналістам професор Університету Карнегі-Меллона В’яс Секар.

Однак хакеру також знадобиться доступ до пристрою, який вимагає сканування вашого відбитка пальця, такого як ваш телефон чи ноутбук. За словами Секара, хакер, швидше за все, обере "цінну ціль", таку як особу з доступом до об'єкта з високим рівнем безпеки.

Відомі особистості можуть стати більшою мішенню. Це сталося ще у 2014 році, коли хакер Ян Крісслер з європейської хакерської мережі Chaos Computer Club використав фотографії колишньої міністерки оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн, яка нині є президентом Європейської комісії, щоб відтворити її відбиток пальця.

Хоча ймовірність того, що хакер викраде ваш відбиток пальця, досить невелика, влада штату Оклахома навіть попередила громадськість про зловживання штучним інтелектом та зображеннями високої роздільної здатності із соціальних мереж для потенційної крадіжки біометричних даних.

Як захистити свої відбитки пальців

Простий і логічний спосіб - не світити ними в кадрі, коли робити знімки на якісну камеру і потім викладаєте їх у соцмережі у високій якості. Також експерти радять використовувати багатофакторну автентифікацію.

Багатофакторна автентифікація вимагає від вас надання двох або більше форм підтвердження для доступу до облікового запису або системи, таких як пароль та біометричні дані. Таким чином, навіть якщо хтось вкраде ваш пароль (або скопіює ваш відбиток пальця), він не зможе отримати доступ до вашого пристрою, якщо не зможе пройти другий або третій процес перевірки.