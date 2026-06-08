Шахраї створили фейкову "Дію": як розрізнити підробку
Команда державного сервісу "Дія" попередила українців про появу шахрайського ресурсу, який використовував домен, зовні схожий на офіційний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію сервісу "Дія".
Шахраї використовували ім'я "Дії"
В Україні зафіксували діяльність фішингового сайту, який видавав себе за офіційний сервіс "Дія".
Зловмисники використовували адресу, схожу зі справжнім доменом платформи, і переконували громадян завантажити через браузер підроблений застосунок.
Основною метою такої схеми було отримання доступу до особистої інформації користувачів.
У команді сервісу повідомили, що оперативно відреагували на виявлену загрозу. Після виявлення підозрілого ресурсу було вжито заходів щодо його блокування.
Водночас громадянам нагадали про необхідність уважно перевіряти джерела, з яких пропонується завантажувати програми або вводити особисті дані.
Фахівці підкреслюють, що шахраї регулярно створюють нові способи обману, використовуючи відомі бренди і державні сервіси для підвищення довіри з боку користувачів.
Де можна безпечно завантажити застосунок
Розробники нагадують, що офіційний застосунок "Дія" поширюється виключно через магазини App Store і Google Play. Будь-які пропозиції встановити програму зі сторонніх джерел мають викликати підозру.
Також українцям нагадали, що єдиним офіційним веб-порталом сервісу залишається сайт diia.gov.ua. Використання інших ресурсів може нести ризик для безпеки персональних даних.
Як захиститися від інтернет-аферистів
У "Дії" радять не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. Саме такі дії найчастіше стають причиною витоку конфіденційної інформації або зараження пристроїв шкідливим програмним забезпеченням.
"Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові хитрощі, тому критичне мислення - ваш найкращий антивірус", - зазначили розробники "Дії".
Нагадуємо, що Україна першою серед держав, які не входять до Європейського Союзу, долучилася до системи єдиного європейського цифрового гаманця, що відкриває шлях до міжнародного визнання цифрових документів із застосунку "Дія". У межах інтеграції вже триває тестування чотирьох електронних документів, які в перспективі зможуть офіційно використовуватися на території країн ЄС, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.