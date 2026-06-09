Мошенники могут копировать отпечатки пальцев с фотографии: как уберечься

Кибермошенничества становятся гораздо более изощренными благодаря искусственному интеллекту, и последнее беспокойство заключается в том, что мошенники могут скопировать ваши отпечатки пальцев. Причем могут взять их с фотографий в соцсетях, где хорошо видно ваши руки.

Специалисты по кибербезопасности утверждают, что хакеры могут извлекать ваши отпечатки пальцев из селфи со знаком мира (или английским V), а затем улучшать их с помощью искусственного интеллекта. Оттуда они могут использовать ваш уникальный идентификатор отпечатка пальца, чтобы получить доступ к вашим учетным записям или начать кражу личных данных и фишинговые атаки.

В отличие от пароля, который можно изменить, биометрические данные, такие как ваш отпечаток пальца, лицо, сетчатка глаза или голос, изменить невозможно.

Но может ли такое произойти с вами?

"Это звучит как сюжет из шпионских романов или фильма "Миссия невыполнима", но это теоретически возможно, особенно если человек занимает высокую должность и публикует фото, где хорошо видны отпечатки пальцев", - сказал журналистам профессор Университета Карнеги-Меллона Вяс Секар.

Однако хакеру также понадобится доступ к устройству, которое требует сканирования вашего отпечатка пальца, такого как ваш телефон или ноутбук. По словам Секара, хакер, скорее всего, выберет "ценную цель", такую как лицо с доступом к объекту с высоким уровнем безопасности.

Известные личности могут стать большей мишенью. Это произошло еще в 2014 году, когда хакер Ян Крисслер из европейской хакерской сети Chaos Computer Club использовал фотографии бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая сейчас является президентом Европейской комиссии, чтобы воссоздать ее отпечаток пальца.

Хотя вероятность того, что хакер похитит ваш отпечаток пальца, достаточно невелика, власти штата Оклахома даже предупредили общественность о злоупотреблении искусственным интеллектом и изображениями высокого разрешения из социальных сетей для потенциальной кражи биометрических данных.

Как защитить свои отпечатки пальцев

Простой и логичный способ - не светить ими в кадре, когда делаете снимки на качественную камеру и затем выкладываете их в соцсети в высоком качестве. Также эксперты советуют использовать многофакторную аутентификацию.

Многофакторная аутентификация требует от вас предоставления двух или более форм подтверждения для доступа к учетной записи или системе, таких как пароль и биометрические данные. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль (или скопирует ваш отпечаток пальца), он не сможет получить доступ к вашему устройству, если не сможет пройти второй или третий процесс проверки.