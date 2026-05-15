Шахраї масово видають себе за СБУ, розсилаючи українцям "повістки"
В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур", - йдеться в повідомленні.
Головна мета цих афер - ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.
Так злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів.
Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.
Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші "на перевірку" чи "для уникнення кримінальної відповідальності".
Служба безпеки закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:
- Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
- Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
- Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом СБУ, верифікованими сторінками в соцмережах).
