Шахраї масово видають себе за СБУ, розсилаючи українцям "повістки"

В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур", - йдеться в повідомленні.

Головна мета цих афер - ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

Так злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів.

Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.

Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші "на перевірку" чи "для уникнення кримінальної відповідальності".

Служба безпеки закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил: