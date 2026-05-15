Суспільство

Шахраї масово видають себе за СБУ, розсилаючи українцям "повістки"

11:45 15.05.2026 Пт
2 хв
Яка мета цих афер?
aimg Тетяна Степанова
Шахраї масово видають себе за СБУ, розсилаючи українцям "повістки" Фото: в Україні активізувалися шахраї, які видають себе за правоохоронців (Getty Images)
В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур", - йдеться в повідомленні.

Головна мета цих афер - ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

Так злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів.

Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.

Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші "на перевірку" чи "для уникнення кримінальної відповідальності".

Служба безпеки закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:

  • Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
  • ⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
  • ⁠Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом СБУ, верифікованими сторінками в соцмережах).

Шахрайські схеми в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Також раніше українців попередили про нову хвилю фішингових атак, замаскованих під повідомлення від Telegram. Користувачам надходять SMS про нібито порушення акаунту з вимогою терміново перейти за посиланням.

