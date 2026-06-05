Українців попередили про фальшиві платіжки за світло: як працює схема шахраїв
В Україні зафіксували масове розсилання небезпечних фейкових "рахунків за електроенергію" від імені Міненерго.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центру протидії дезінформації у Facebook.
Головне:
- Суть шахрайства: українцям масово розсилають буцімто "квитанції за світло" на пошту та в месенджери.
- Прикриття злочинців: фальшиві листи надходять споживачам нібито від імені Міністерства енергетики.
- У чому загроза: через фішингові посилання зловмисники можуть зламувати соцмережі та красти гроші з карток.
- Важливе спростування: Міненерго ніколи не розсилає платіжки, цим займаються лише енергокомпанії.
Про які фейкові "рахунки за світло" йдеться
Українцям розповіли, що у мережі було зафіксовано нову хвилю кібершахрайства.
Йдеться про те, що громадяни масово отримують фальшиві "рахунки" на оплату електроенергії:
- на електронну пошту;
- у месенджерах.
При цьому надіслані вони нібито від імені Міністерства енергетики України.
Приклад фейкової квитанції на оплату електроенергії (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Чим небезпечна нова схема шахраїів
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що фішингова схема із "рахунками за світло" від імені Міненерго полягає в тому, щоб змусити людину:
- перейти за підозрілими посиланнями;
- викрасти персональні дані;
- зламати особисті сторінки у соцмережах;
- отримати повний контроль над банківськими рахунками.
Про що важливо пам'ятати споживачам
У Міністерстві енергетики України наголосили, що "відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам".
Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Уточнюється, що функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії - з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
"Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", - нагадали українцям.
Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації попередив українців про нову шахрайську схему під виглядом пропозиції оформити буцімто соціальні виплати.
Крім того, ми пояснювали, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.
Читайте також про шахрайську кампанію з розсилання небезпечних листів від імені буцімто Національного банку.