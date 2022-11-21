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Актуальна карта війни в Україні: що змінилось на фронтах

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Понеділок 21 листопада 2022 14:57
Актуальна карта війни в Україні: що змінилось на фронтах Фото: з'явилася актуальна карта бойових дій в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deepstatemap.

За даними карти, село Лиман Перший, що у Дворічанському районі, яке раніше перебувало у "зеленій" зоні, наразі перейшло у "червону" зону, якою позначають окуповані території.

Окрім того, у "сірій" невизначеній зоні опинилося село Гряниківка, що у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району.

Актуальна карта війни в Україні: що змінилось на фронтах

Нагадаємо, росіяни, тікаючи з Харківської області, залишили мінний коридор. Українські військові знайшли його та знешкодили.

Окрім того, за даними британської області окупанти стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області.

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