Актуальна карта війни в Україні: що змінилось на фронтах

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Deepstatemap .

За даними карти, село Лиман Перший, що у Дворічанському районі, яке раніше перебувало у "зеленій" зоні, наразі перейшло у "червону" зону, якою позначають окуповані території.

Окрім того, у "сірій" невизначеній зоні опинилося село Гряниківка, що у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району.