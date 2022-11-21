Актуальная карта войны в Украине: что изменилось на фронтах
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deepstatemap.
По данным карты, село Лиман Первый в Дворичанском районе, которое ранее находилось в "зеленой" зоне, перешло в "красную" зону, которая определяет оккупированные территории.
Кроме того, в "серой" неопределенной зоне оказалось село Гряниковка, которое находится в Дворичанской поселковой общине Купянского района.
Напомним, россияне, убегая из Харьковской области, оставили минный коридор. Украинские военные нашли его и обезвредили.
Кроме того, по данным британской области, оккупанты становятся более уязвимыми в районе Сватового Луганской области.
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