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Окупанти залишили у Харківській області мінний коридор. ЗСУ знайшли його

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Харківська область, Понеділок 21 листопада 2022 12:18
Окупанти залишили у Харківській області мінний коридор. ЗСУ знайшли його Фото: ЗСУ виявили мінний коридор у Харківській області (facebook.com/ngu.east)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти, втікаючи з Харківської області, залишили мінний коридор. Українські захисники знайшли його та знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії у Facebook.

Під час проведення фільтраційних заходів у населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка нацгвардійці та військова контррозвідка знайшла мінний коридор. Опитавши місцевих жителів, військові з'ясували його розташування.

Якби залишений окупантами коридор спрацював, то під вогневе ураження потрапило б мирне населення. Тому захисники вирішили не чекати саперів, а самостійно знешкодити ворожі міни.

"Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах", - зазначив один з нацгвардійців.

Військові знайшли також радянську міну МОН-90. Вона є особливо небезпечною, оскільки її уламка розлітаються на відстань до 100 метрів.

"Окрім МОН-90 та МОН-50, ми знайшли п’ять ОЗМ-72 - це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метра в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами", - додали гвардійці.

Знайдені міни військові планують встановити на прикордонній з Росією території, аби усунути можливий прорив чи наступ ворога.

Фото: ЗСУ виявили мінний коридор у Харківській області (facebook.com/ngu.east)

Нагадаємо, раніше військові показали, як окупанти замінували будівлю СБУ у Херсоні. Росіяни встановили міну навіть під принтер.

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