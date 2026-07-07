Акції "Газпрому" рекордно впали на торгах, такого не було 17 років

Рекордне падіння акцій "Газпрому" на біржі

Акції "Газпрому" на торгах у вівторок опустились до 91,55 рубля. Це найнижчий рівень з листопада 2008 року.

Напередодні папери компанії впали нижче 95 рублів. Востаннє таке було під час глобальної фінансової кризи.

Станом на 17:25 за Києвом, акції нафтогазового гіганта РФ дещо виросли - за них торгувалися на рівні 92,11 рублів.

Зазначимо, що ринкова капіталізація "Газпрому" скоротилася приблизно до 2,22 трлн рублів.

Акції "Газпром нефть" також знизилися у ціні майже на 2%. Це їх мінімум з жовтня 2022 року.

"Газпром" втрачає в ціні

Нагадаємо, що 23 червня акції російського енергетичного гіганта "Газпром" опустилися до мінімуму вперше з 2009 року. За даними Московської біржі, вони коштували 99,9 рубля.

Після масштабної атаки дронів ЗСУ на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.