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Акції "Газпрому" рекордно впали на торгах, такого не було 17 років

21:17 07.07.2026 Вт
1 хв
У Росії б'ють на сполох через передвісники краху "Газпрому"
aimg Олена Бджола
Фото: будівля "Газпрому" (Getty Images)

Акції "Газпрому" 7 липня оновили мінімум 2008 року, коли Росія була в глибокій фінансовій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Tradingview.

Рекордне падіння акцій "Газпрому" на біржі

Акції "Газпрому" на торгах у вівторок опустились до 91,55 рубля. Це найнижчий рівень з листопада 2008 року.

Напередодні папери компанії впали нижче 95 рублів. Востаннє таке було під час глобальної фінансової кризи.

Станом на 17:25 за Києвом, акції нафтогазового гіганта РФ дещо виросли - за них торгувалися на рівні 92,11 рублів.

Зазначимо, що ринкова капіталізація "Газпрому" скоротилася приблизно до 2,22 трлн рублів.

Акції "Газпром нефть" також знизилися у ціні майже на 2%. Це їх мінімум з жовтня 2022 року.

"Газпром" втрачає в ціні

Нагадаємо, що 23 червня акції російського енергетичного гіганта "Газпром" опустилися до мінімуму вперше з 2009 року. За даними Московської біржі, вони коштували 99,9 рубля.

Після масштабної атаки дронів ЗСУ на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.

"Нафтогаз" остаточно виграв суд у російського "Газпрому". Тепер нафтогазовий гігант РФ заплатить Україні заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати.

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