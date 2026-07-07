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Акции "Газпрома" рекордно упали на торгах, такого не было 17 лет

21:17 07.07.2026 Вт
2 мин
В России бьют тревогу из-за предвестников краха "Газпрома"
aimg Елена Бджола
Фото: здание "Газпрома" (Getty Images)

Акции "Газпрома" 7 июля обновили минимум 2008 года, когда Россия была в глубочайшем финансовом кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Tradingview.

Рекордное падение акций "Газпрома" на бирже

Акции "Газпрома" на торгах во вторник опустились до 91,55 рубля . Это самый низкий уровень с ноября 2008 года.

В преддверии бумаги компании упали ниже 95 рублей. В последний раз это произошло во время глобального финансового кризиса.

По состоянию на 17:25 по Киеву акции нефтегазового гиганта РФ несколько выросли – за них торговались на уровне 92,11 рублей.

Отметим, что рыночная капитализация "Газпрома" сократилась примерно до 2,22 трлн. рублей.

Акции "Газпром нефть" также снизились в цене почти на 2%. Это их минимум с октября 2022 года.

"Газпром" теряет в цене

Напомним, что 23 июня акции российского энергетического гиганта "Газпром" опустились до минимума впервые с 2009 года. По данным Московской биржи, они стоили 99,9 рубля.

После масштабной атаки дронов ВСУ на Москву 18 июня российский фондовый рынок рухнул. Акции "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл" стремительно потеряли в цене.

"Нефтегаз" окончательно выиграл суд у российского "Газпрома". Теперь нефтегазовый гигант РФ заплатит Украине задолженности за услуги по организации транспортировки газа плюс проценты, а также судебные издержки.

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