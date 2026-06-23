Акції енергетичного гіганта Росії обвалилися до найнижчого рівня з 2009 року

Акції російського енергетичного гіганта "Газпром" опустилися до мінімуму. Це вперше з 2009 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Московської біржі, на початку торгів акції "Газпрому" впали до 99,9 рубля.
Пізніше котирування частково відіграли падіння, однак усе одно залишилися в мінусі. Станом на день акції компанії втрачали 3,67% і торгувалися на рівні 100,65 рубля.
Це найнижчий показник для акцій російської компанії з 2009 року.
Як зазначає Reuters, на вартість акцій "Газпрому" впливає одразу кілька факторів.
Серед них:
Крім того, аналітики звертають увагу на атаку безпілотників на московський нафтопереробний завод, який належить "Газпром нафті" - нафтовому підрозділу "Газпрому".
За останні 12 місяців акції "Газпрому" втратили близько 20% своєї вартості.
Наразі ринкова капіталізація компанії становить близько 2,382 трильйона рублів або 32,15 мільярда доларів.
Reuters нагадує, що у 2008 році керівництво "Газпрому" заявляло про намір довести вартість компанії до 1 трильйона доларів.
Як відомо, Україна системно б'є по нафтопереробній інфраструктурі Росії. А вранці 18 червня ЗСУ влаштували наймасованішу атаку на Москву та область - під удар потрапив НПЗ у Капотні, а над містом здійнялися густі клуби диму.
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