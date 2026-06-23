Акции российского энергетического гиганта обвалились до самого низкого уровня с 2009 года

Что произошло

По данным Московской биржи, в начале торгов акции "Газпрома" упали до 99,9 рубля.

Позже котировки частично отыграли падение, однако все равно остались в минусе. По состоянию на день акции компании теряли 3,67% и торговались на уровне 100,65 рубля.

Это самый низкий показатель для акций российской компании с 2009 года.

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Почему падают акции

Как отмечает Reuters, на стоимость акций "Газпрома" влияет сразу несколько факторов.

Среди них:

отказ Европы от российских энергоносителей после начала войны против Украины;

падение цен на нефть на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном;

отсутствие нового крупного газового соглашения между Россией и Китаем.

Кроме того, аналитики обращают внимание на атаку беспилотников на московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти" - нефтяному подразделению "Газпрома".

Как изменилась стоимость компании

За последние 12 месяцев акции "Газпрома" потеряли около 20% своей стоимости.

В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 2,382 триллиона рублей или 32,15 миллиарда долларов.

Reuters напоминает, что в 2008 году руководство "Газпрома" заявляло о намерении довести стоимость компании до 1 триллиона долларов.