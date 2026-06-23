Акции российского энергетического гиганта обвалились до самого низкого уровня с 2009 года

Акции российского энергетического гиганта "Газпром" упали до минимума. Это произошло впервые с 2009 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Московской биржи, в начале торгов акции "Газпрома" упали до 99,9 рубля.
Позже котировки частично отыграли падение, однако все равно остались в минусе. По состоянию на день акции компании теряли 3,67% и торговались на уровне 100,65 рубля.
Это самый низкий показатель для акций российской компании с 2009 года.
Как отмечает Reuters, на стоимость акций "Газпрома" влияет сразу несколько факторов.
Среди них:
Кроме того, аналитики обращают внимание на атаку беспилотников на московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти" - нефтяному подразделению "Газпрома".
За последние 12 месяцев акции "Газпрома" потеряли около 20% своей стоимости.
В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 2,382 триллиона рублей или 32,15 миллиарда долларов.
Reuters напоминает, что в 2008 году руководство "Газпрома" заявляло о намерении довести стоимость компании до 1 триллиона долларов.
Как известно, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. А утром 18 июня ВСУ устроили самую массированную атаку на Москву и область - под удар попал НПЗ в Капотне, а над городом поднялись густые клубы дыма.
Мэр столицы РФ Сергей Собянин подтвердил попадание.
Последствия не заставили себя ждать - власти РФ ограничили продажу топлива, у заправок выстроились очереди из автомобилей, а цены на бензин резко взлетели.
По оценке аналитиков ISW, удары по Москве вызвали панику в РФ и жесткую критику Кремля.