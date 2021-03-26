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Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко: мнение украинцев

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 11:58
Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко: мнение украинцев Фото: акция в поддержку Сергея Стерненко 20 марта под Офисом Зеленского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (74%) слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта, в ходе которой было повреждено здание Офиса президента. Поддержали действия протестующих 14% респондентов, не поддержали - 70%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко: мнение украинцев

Две трети (65%) считают, что нужно участников акции, которые повредили здание, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Еще 20% - за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Только 9% за то, что не реагировать на это.

Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко: мнение украинцев

В целом в конце марта 43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненко, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает этих акций.

Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко: мнение украинцев

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, 20 марта участники акции в поддержку Сергея Стерненко обрисовали здание Офиса президента краской и повредили двери.

Силовые структуры предъявили обвинения нескольким участникам акции возле Офиса президента.

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