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Беспорядки на Банковой: "Слуга народа" предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 16:44
Беспорядки на Банковой: "Слуга народа" предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР Фото: беспорядки под ОП (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде появился текст постановления №5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Предлагается предоставить ряд поручений по поводу беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Инициаторы документа - фракция "Слуга народа".

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта.

Ведомства должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Им также поручается определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Нардепы хотят поручить Государственному управлению делами в течение трехдневного срока подать в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП; порядке и источниках финансирования реставрационных и ремонтных работ.

"После установления личностей участников событий, состоявшихся 20 марта у Офиса президента, которые нанесли ущерб зданию по адресу: Киев, улица Банковая, 11, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба", - сказано в постановлении.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента, которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как писало РБК-Украина, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под ОП, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.

Отметим, фракция СН инициировала внеочередное заседание Верховной рады. На нем хотят дать оценку протестам сторонников активиста Сергея Стерненко.

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