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Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 11:58
Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців Фото: акція в підтримку Сергія Стерненка 20 березня під Офісом Зеленського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (74%) чули про акцію в підтримку Сергія Стерненка 20 березня, в ході якої було пошкоджено будівлю Офісу президента. Підтримали дії протестувальників 14% респондентів, не підтримали - 70%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців

Дві третини (65%) вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будинок, змусити прибрати або виплатити компенсацію за завдані збитки. Ще 20% - за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення. Тільки 9% за те, що не реагувати на це.

Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців

У цілому в кінці березня 43% опитаних не підтримують протестні акції в підтримку Сергія Стерненка, 23% підтримують, але не хочуть брати в них участь, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них відносяться 21% опитаних. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій.

Акція під Офісом президента на підтримку Стерненка: думка українців

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 березня учасники акції в підтримку Сергія Стерненка замалювали будівлю Офісу президента фарбою і пошкодили двері.

Силові структури пред'явили звинувачення кільком учасникам акції біля Офісу президента.

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