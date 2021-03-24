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Еще одному участнику беспорядков под ОП избрали меру пресечения

Новина українською → Среда 24 марта 2021 22:59
Еще одному участнику беспорядков под ОП избрали меру пресечения Фото: разрисованный фасад здания ОП (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнику акции под Офисом президента 20 марта главе националистической организации "Невідомий патріот" Евгению Строканю. Его отправили под круглосуточный домашний арест, подозревая в хулиганстве с применением оружия.

Об этом сообщают "Ґраты".

Подозреваемый считает, что следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что он может повлиять на свидетелей.

Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента.

Как известно, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.

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