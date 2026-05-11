"Активність зберігається". Чи є загроза для України з боку Білорусі

"Білорусь також надає допомогу Росії, підсилюючи сигнал для повітряних засобів противника. Вони можуть бути як стаціонарні, які облаштовуються на території Білорусі. І зараз ми побачили, що це також відбувається з допомогою повітряних куль", - розповів виданню речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що нещодавно на територію України залетіла повітряна куля, яка несла ретранслятор в той момент, коли Росія завдавала удару дронами. Ці засоби ворога заходять з російської території і далі йдуть вздовж кордону з Білоруссю.

Демченко наголосив, що активність на території Білорусі зберігається. Йдеться про подальше нарощення логістичних шляхів, облаштування полігонів та баз.

Перекидання відповідальності на Україну

"Загальна загроза з території Білорусі нікуди не зникла. Раніше Мінськ заявляв про створення Південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною", - сказав він.

Речник ДПСУ пояснив, що це і інформаційний крок з боку Мінська щодо перекидання відповідальності на Україну, нібито вона становить загрозу для Білорусі. Він наголосив, що погроз для Білорусі ніколи не було.

За словами Демченка, облаштування білорусами інфраструктури по напрямку кордону з Україною може бути використано і росіянами. Водночас країна-агресорка наразі не має на території Білорусі підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення.

"Але, знову ж таки, підігравання Москві з боку Мінську, те, як це відбувалося в попередні роки, коли Білорусь надавала свою територію та інфраструктуру для російських військ - така загроза, звісно, залишається", - зазначив він.

Чи є загроза вторгнення з Білорусі

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко стверджує, що наразі загрози вторгнення з Білорусі немає.

"Але активність на стороні РБ є, зокрема в спорудженні фортифікацій, не виключено, що це показові дії, але за всім детально стежимо", - сказав він.

Демченко зазначив, що певна кількість сил та засобів Сил оборони знаходиться поряд з Білоруссю. Продовжується нарощення інженерного облаштування безпосередньо по лінії кордону, зводяться фортифікаційні укріплення та мінно-вибухові загородження.

"Росія весь цей час також, певно, тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Білорусь, схоже, впирається", - заявив Демченко.

Він додав, що Мінськ може долучитися не повномасштабним вторгненням, а спробами дестабілізації ситуації або провокацій на кордоні.