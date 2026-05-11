РФ змінила пріоритети ударів по Україні: джерело РБК-Україна назвало цілі ворога
Російські окупанти змінили пріоритети масованих обстрілів України та змістили основний фокус із енергетичної інфраструктури на об'єкти оборонно-промислового комплексу.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни".
Як пояснив один з інформованих співрозмовників РБК-Україна, зараз росіяни зрозуміли, що вони кілька місяців поспіль концентрувались на об'єктах енергетики і не атакували українські оборонні виробництва.
Нині, за його словами, відбувається розширення переліку пріоритетних цілей. Росія визначила серед ключових напрямків удари по об’єктах оборонно-промислового комплексу, паралельно продовжуючи атаки на енергетичну та паливно-енергетичну інфраструктуру.
"Ворога цікавлять наші стратегічні підприємства. Серед пріоритетних цілей російських обстрілів - наші оборонні виробництва, об'єкти енергетики, газовидобувної та нафтовидобувної галузі, АЗС на прифронтових територіях, удари по яких ми фіксуємо останнім часом", - сказав він.
Декілька джерел видання при цьому прогнозують, що принаймні до осені росіяни не планують влаштовувати таку концентровану кампанію атак на нашу енергетику, як це було восени та взимку.
Однак вони продовжують проводити розвідку цих об'єктів і відстежувати, як їх відновлюють та ремонтують.
Натомість один із співрозмовників вбачає загрозу того, що влітку ворог може почати атаки на системи водопостачання - те, про що попереджав президент України Володимир Зеленський наприкінці березня.
Росія готує удари по воді
Нагадаємо, ще у березні голова держави заявив, що Росія готує нову хвилю масованих атак по Україні. Ворог битиме по водопостачанню країни.
У разі успішних атак мільйони людей отримуватимуть воду за розкладом. У зоні потенційного ризику можуть опинитися щонайменше 10 великих міст в прифронтових і південно-східних регіонах.
За наявною оцінкою, основними цілями здатні стати водозабірні споруди. Водночас системи очищення та розподілу води вважаються менш вразливими до таких ударів.
На випадок надзвичайних ситуацій готують мобільні водокачки та обмеження подачі води.
