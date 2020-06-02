Активисты просят Зеленского помочь в расследовании коррупции Павелко

Фото: Андрей Павелко (из открытых источников)

Активисты призвали власть привлечь президента Украинской ассоциации футбола к ответственности

Активисты "Инициативы будущего" просят правительство и парламент довести до конца расследование футбольной коррупции. В частности, они призывают привлечь к ответственности президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Об этом говорится в обращении председателя "Инициативы будущего" Александра Воробея к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам, копия которого есть в распоряжении "Гордона".

"Власть должна способствовать расследованию коррупции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко - чтобы привлечь его к ответственности за разворовывание государственного бюджета и другие масштабные финансовые махинации. Мы обратились за помощью в доведении до победного конца расследования футбольной коррупции к тем, кому народ Украины предоставил беспрецедентные возможности. К тем, кто должен, а следовательно, может", - говорится в обращении.

По словам Воробея, прежде всего речь идет о:

"лживых" декларациях, которыми Павелко "как народный депутат прикрывал свою роскошную жизнь, в основе которой лежат украденные у государства деньги";

конфликте интересов - "когда Павелко одновременно действовал как глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и президент УАФ";

футбольных площадках, которые могли быть построены за счет предоставленных ФИФА и УЕФА средств, "однако обошлись государственному и местным бюджетам Украины в 1,5 млн грн за штуку, в результате чего Павелко с сообщниками положили себе в карман сотни миллионов";

немалых суммах, осевших на счетах фирм-прокладок под предлогом закупок таких "жизненно необходимых для футбола" продуктов и товаров, как элитный чай и кофе, морепродукты, лампочки и тому подобное - "причем все это так и осталось купленным лишь на бумаге и не поставлено в Украину, а это не говорит - кричит о масштабной коррупционной схеме";

афере с "заводом" по производству искусственного покрытия, "чье воображаемое "строительство", а затем - совсем реальный побег из-под Киева в Краматорск стали прикрытием грабежа украинцев";

десятках миллионов евро от ФИФА и УЕФА, "бесследно растворившихся в бездонных карманах руководства УАФ и их сообщников".

"Павелко и его банда сталкивают украинский футбол в пропасть, сжигая международную репутацию Украины. Его уже выгнали из дисциплинарного комитета ФИФА, а сам он стал объектом разоблачительных статей таких мировых гигантов журналистики, как Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а кроме того - расследований в ряде стран и организаций", - отмечает Воробей.



Он считает, что однопартийцы Павелко, устроили "истерику" в ответ на расследование его коррупции парламентской временной следственной комиссией.

"Похоже, комиссия подобралась к Павелко достаточно близко. Но до привлечения виновных в масштабных хищениях к ответственности еще много совместной работы. Поэтому мы просим власть не уподобляться своим предшественникам, а максимально широко содействовать расследованию циничных коррупционных схем, выстроенных Павелко", - резюмировал Воробей.

Напомним, журналисты программы "Схемы" в октябре 2018 года сообщили, что глава ФФУ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн.

По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Следствием были установлены несколько случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на эти цели, будучи главой бюджетного комитета Рады.

В то же время, адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина рассказал, что сроки расследования дела по искусственным футбольным полям продлили до августа 2021. В этом деле фигурирует глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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Автор: РБК-Украина