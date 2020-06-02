Активисты просят Зеленского помочь в расследовании коррупции Павелко

Активисты призвали власть привлечь президента Украинской ассоциации футбола к ответственности
Активисты "Инициативы будущего" просят правительство и парламент довести до конца расследование футбольной коррупции. В частности, они призывают привлечь к ответственности президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Об этом говорится в обращении председателя "Инициативы будущего" Александра Воробея к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам, копия которого есть в распоряжении "Гордона".
"Власть должна способствовать расследованию коррупции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко - чтобы привлечь его к ответственности за разворовывание государственного бюджета и другие масштабные финансовые махинации. Мы обратились за помощью в доведении до победного конца расследования футбольной коррупции к тем, кому народ Украины предоставил беспрецедентные возможности. К тем, кто должен, а следовательно, может", - говорится в обращении.
По словам Воробея, прежде всего речь идет о:
"Павелко и его банда сталкивают украинский футбол в пропасть, сжигая международную репутацию Украины. Его уже выгнали из дисциплинарного комитета ФИФА, а сам он стал объектом разоблачительных статей таких мировых гигантов журналистики, как Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а кроме того - расследований в ряде стран и организаций", - отмечает Воробей.
Он считает, что однопартийцы Павелко, устроили "истерику" в ответ на расследование его коррупции парламентской временной следственной комиссией.
"Похоже, комиссия подобралась к Павелко достаточно близко. Но до привлечения виновных в масштабных хищениях к ответственности еще много совместной работы. Поэтому мы просим власть не уподобляться своим предшественникам, а максимально широко содействовать расследованию циничных коррупционных схем, выстроенных Павелко", - резюмировал Воробей.
Напомним, журналисты программы "Схемы" в октябре 2018 года сообщили, что глава ФФУ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн.
По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.
В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.
Следствием были установлены несколько случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на эти цели, будучи главой бюджетного комитета Рады.
В то же время, адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.
Ранее руководитель САП Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина рассказал, что сроки расследования дела по искусственным футбольным полям продлили до августа 2021. В этом деле фигурирует глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
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Автор: РБК-Украина