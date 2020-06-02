Активісти просять Зеленського допомогти в розслідуванні корупції Павелка

Активісти закликали владу притягнути президента Української асоціації футболу до відповідальності
Активісти "Ініціативи майбутнього" просять уряд і парламент довести до кінця розслідування футбольної корупції. Зокрема, вони закликають притягнути до відповідальності президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
Про це йдеться у зверненні голови "Ініціативи майбутнього" Олександра Воробея до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної ради Дмитра Разумкова і всіх народних депутатів, копія якого є в розпорядженні "Гордона".
"Влада має сприяти розслідуванню корупції президента Української асоціації футболу Андрія Павелка - щоб притягнути його до відповідальності за розкрадання державного бюджету та інші масштабні фінансові махінації.
Ми звернулися по допомогу в доведенні до переможного кінця розслідування футбольної корупції до тих, кому народ України надав безпрецедентні можливості. До тих, хто повинен, а отже, може", - йдеться у зверненні.
За словами Воробея, насамперед йдеться про:
"Павелко і його банда зіштовхують український футбол у прірву, спалюючи міжнародну репутацію України. Його вже вигнали з дисциплінарного комітету ФІФА, а сам він став об'єктом викривальних статей таких світових гігантів журналістики, як Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а крім того - розслідувань в ряді країн і організацій", - зазначає Воробей.
Він вважає, що однопартійці Павелко, влаштували істерику у відповідь на розслідування його корупції парламентської тимчасової слідчої комісії.
"Схоже, комісія підібралася до Павелка досить близько. Але до притягнення винних у масштабних розкраданнях до відповідальності ще багато спільної роботи. Тому ми просимо владу не уподібнюватися своїм попередникам, а максимально широко сприяти розслідуванню цинічних корупційних схем, збудованих Павелком", - резюмував Воробей.
Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" в жовтні 2018 року повідомили, що глава ФФУ Андрій Павелко пов'язаний з офшорною компанією S.D.T FZE, зареєстрованої в ОАЕ, через яку з бюджету ФФУ вивели понад $1 млн. Зазначалося, що через цей офшор "ФФУ Продакшн" закупила обладнання з виробництва покриття для футбольних полів на загальну суму близько $6 млн.
За даними "Схем", принаймні частина контрактів була закладена переплата у 20%, з-за чого на рахунках офшору "осіло" понад $1 млн.
У листопаді 2019 року в Офісі генпрокурора повідомляли, що правоохоронці розслідують п'ять кримінальних проваджень, у яких фігурує керівництво УАФ (ФФУ), в тому числі й Павелко.
Слідством були встановлені декілька випадків конфлікту інтересів, коли Павелко у 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на ці цілі, будучи главою бюджетного комітету Ради.
Водночас, адвокат Павелко Володимир Тимошенко стверджував, що кримінальних проваджень, у яких його підзахисний фігурував би як підозрюваний, немає.
Раніше керівник САП Назар Холодницький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що строки розслідування справи за штучним футбольним полям продовжили до серпня 2021. У цій справі фігурує голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.
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Автор: РБК-Україна