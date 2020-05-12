ФИФА и УЕФА расследуют дело в отношении Павелко

Фото: Андрей Павелко (УНИАН)

УАФ не реализовала 4,5 млн евро на футбольную академию

Глава ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрей Павелко стал объектом следователей Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении средств, выделенных на развитие национальной ассоциации. Об этом пишет Washington Post.

В 2017 году УЕФА по его инициативе перечислила УАФ 4,5 млн евро на строительство футбольной академии, однако к 2019 году деньги не были реализованы, более того, они находились на трех счетах в разной валюте. Позднее ассоциация дополнительно получила от УЕФА 4 млн евро в долг, сам Павелко заявил, что это были деньги от прав на телевещание.

С сентября 2018 года функционер вел переписку со следователями УЕФА, чтобы объяснить платежи, которые проводил, будучи членом исполнительного комитета УЕФА. Украинский функционер отрицает любые нарушения и готов сотрудничать по этому вопросу. В самой организации отказались от комментариев, чтобы подтвердить или опровергнуть детали возможных расследований.

В середине февраля Павел подал в отставку с поста в дисциплинарном комитете ФИФА. В то время он фигурировал в отдельном расследовании этики ФИФА, не связанном с финансовыми вопросами. Международная федерация утверждает, что одна сделка о признании вины функционера была закрыта в апреле и завершилась штрафом.

Напомним, Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА.