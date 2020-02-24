САП продлила расследование дела против Павелко до августа 2021 года

Фото: Андрей Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)

Павелко подозревают в возможном злоупотреблении при строительстве футбольных искусственных полей

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила сроки расследование дела против главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава САП Назар Холодницкий.

По его словам, расследование дела продлено до августа 2021 года.

"Когда начиналось расследование этого дела, я принял все меры, чтобы избежать потенциального и реального конфликта интересов. Единственное, что я знаю, что в этом деле по искусственным футбольным полям уже продлен срок следствия до августа 2021 года, кажется", - сказал Холодницкий.

Напомним, в июне 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти относительно возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Летом 2019 года НАБУ провело обыски в здании Украинской ассоциации футбола по делу о возможном злоупотреблении при закупках работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.