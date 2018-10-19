ФФУ вывела 1 млн долларов через офшор в ОАЭ, - расследование

Фото: президент ФФУ Андрей Павелко (УНИАН)

Утверждается, что деньги вывели при закупке оборудования для производства футбольных полей

Федерация футбола Украины (ФФУ) через офшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах вывела 1 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

Как следует из расследования журналистов, коррупционная схема была реализована при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей, который открылся в Бориспольском районе Киевской области в конце прошлого месяца. По данным программы, президент ФФУ и народный депутат от БПП Андрей Павелко лично посещал ОАЭ, где зарегистрирована фирма-прокладка, для встречи с ее номинальным директором.

Кроме того, предполагается, что в этой схеме может быть замешан и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Напомним, летом в Украине прошла волна обысков по делу о договорных матчах. Причастными к "договорнякам" оказались 33 футбольных клуба, в том числе представители Украинской премьер-лиги.

В августе сообщалось, что ФФУ готова дисквалифицировать замешанных в договорных матчах. Со ссылкой на Национальную полицию ФФУ отметила, что 11 человек получили уведомления о подозрении.