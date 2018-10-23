ФФУ на схеме с футбольными газонами переплатила 70% их стоимости, - журналист

Фото: президент ФФУ Андрей Павелко (УНИАН)

ФФУ организовала схему с существенной переплатой офшору в ОАЭ

Федерация футбола Украины (ФФУ) на схеме с футбольными газонами переплатила 70% их стоимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

По данным главреда журнала "Футбол" Артема Франкова, который в колонке для своего издания ссылается на переписку связанных с ФФУ людей, ООО "ФФУ Продакшн" - коммерческая структура ФФУ - выполняя бюджетные подряды, поставляла газоны с переплатой в 70% за квадратный метр по сравнению с ценами немецкой компании Polytan.

В частности, речь идет о переписке экс-директора "ФФУ Продакшн" Андрея Окунского с Polytan, в которой ему сообщили, что при стоимости газона в 10,68 евро за квадратный метр прибыль составит 0%, при 11,53 - 10% и т.д. до 30%.

"Учитывая то, что впоследствии цена вышла на отметку 16,5 евро, легко посчитать: "ФФУ Продакшн" устроила наценка почти в 70%", - отметил Франков.

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ вывела 1 млн долларов через офшор в ОАЭ. В обнародованном на прошлой неделе журналистском расследовании утверждалось, что деньги вывели при закупке оборудования для производства футбольных полей.

Отметим, летом в Украине прошла волна обысков по делу о договорных матчах. Причастными к "договорнякам" оказались 33 футбольных клуба, в том числе представители Украинской премьер-лиги.