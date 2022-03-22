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Акт Россия-НАТО перестал существовать, - Дуда

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Бухарест, Вторник 22 марта 2022 19:18
Акт Россия-НАТО перестал существовать, - Дуда Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Бухарест заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал действовать в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

"Стоит громко заявить, что акт Россия – НАТО прекратил свое существование. Этот акт уже никого не связывает", – отметил Дуда.

Основополагающий акт между РФ и Североатлантическим альянсом был заключен в 1997 году в Париже. Его лейтмотивом был отказ от восприятия друг друга как противников.

Президент Польши ранее высказал идею отправить в Украину миротворцев НАТО. В то же время польское правительство предложило G20 исключить Россию из своих рядов.

К слову, Соединенные Штаты получили доказательства умышленных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

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