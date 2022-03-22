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Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный ответ"

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Варшава, Вторник 22 марта 2022 17:13
Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный ответ" Фото: Польша предлагает исключить РФ из G20 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша предложила исключить Российскую Федерацию из группы стран "Большой двадцатки". Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что получил "положительный ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам польского министра, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.

"Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байден", - заявил Новак.

Напомним, Польша приняла решение заморозить активы России. Однако для передачи их Украине нужно менять законодательство.

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