Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный ответ"
Польша предложила исключить Российскую Федерацию из группы стран "Большой двадцатки". Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что получил "положительный ответ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам польского министра, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.
"Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байден", - заявил Новак.
Напомним, Польша приняла решение заморозить активы России. Однако для передачи их Украине нужно менять законодательство.
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