Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный ответ"

Польша предложила исключить Российскую Федерацию из группы стран "Большой двадцатки". Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что получил "положительный ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам польского министра, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе. "Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байден", - заявил Новак.