ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У США есть доказательства того, что Россия умышленно поражает гражданскую инфраструктуру, - CNN

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 18:57
У США есть доказательства того, что Россия умышленно поражает гражданскую инфраструктуру, - CNN Фото: у США есть доказательства того, что Россия умышленно поражает гражданскую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки имеют четкие доказательства того, что российские военные намеренно открывали огонь по гражданской инфраструктуре Украины. Такие действия агрессора расцениваются как военное преступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам одного высокопоставленного американского оборонного ведомства, администрация президента США Джо Байдена также помогает предоставлять доказательства для расследований против России в отношении ее военных преступлений.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины", - заявил чиновник.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро