У США есть доказательства того, что Россия умышленно поражает гражданскую инфраструктуру, - CNN
Соединенные Штаты Америки имеют четкие доказательства того, что российские военные намеренно открывали огонь по гражданской инфраструктуре Украины. Такие действия агрессора расцениваются как военное преступление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам одного высокопоставленного американского оборонного ведомства, администрация президента США Джо Байдена также помогает предоставлять доказательства для расследований против России в отношении ее военных преступлений.
"Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины", - заявил чиновник.
Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.