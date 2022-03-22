Акт Росія-НАТО перестав існувати, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту в Бухарест заявив, що Основоположний акт Росія – НАТО перестав діяти внаслідок російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ глави держави .

"Варто гучно заявити, що акт Росія – НАТО припинив своє існування. Цей акт нині вже нікого не пов'язує", – відзначив Дуда.

Основоположний акт між РФ і Північноатлантичним альянсом був укладений у 1997 році в Парижі. Його лейтмотивом була відмова від сприйняття один одного як супротивників.

Президент Польщі раніше висловив ідею відправити до України миротворців НАТО. Натомість польський уряд запропонував G20 виключити Росію зі своїх лав.